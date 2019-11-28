Киев, , 15:39 — REGNUM Ситуация с возможностью прямых переговоров Украины с ДНР и ЛНР «довольно сложная», для ее обсуждения и нужна «нормандская» встреча, заявил на конференции в Киеве сегодня, 28 ноября, секретарь украинского Совнацбеза Алексей Данилов.

Украинский чиновник задался вопросом, «власти Донецка и Луганска» — это кто вообще? Данилов подчеркнул, что сам формально прописан в Луганске, и не означает ли это, поинтересовался силовик, как раз он является местной властью.

«Конечно, наши оппоненты, враги будут делать все, чтобы мы пошли на какие-то отношения… Вот надо понимать — с кем, и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия на «нормандском саммите» в Париже 9 декабря призовет Киев начать прямой диалог с республиками Донбасса. Глава дипломатии напомнил, что ранее были сформированы рамки, которые легли в основу минских договоренностей по урегулированию конфликта.

«И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском», — уточнил Лавров.