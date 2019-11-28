Киев, 28 ноября 2019, 15:53 — REGNUM Венгрия будет и дальше блокировать проведение совета Украина — НАТО, заявил 28 ноября посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто в интервью изданию «Главком».
Венгрия недовольна действующим на Украине законом об образовании, который нарушает права венгров, проживающих в Закарпатье.
Чиновник подчеркнул, что между Венгрией и Украиной пока не складывается конструктивный диалог, поскольку на юридические аргументы Венгрии Украина отвечает политическими лозунгами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты областного совета Закарпатской области Украины предложили создать в области Венгерский район. Это не позволит разделить венгерские поселения между четырьмя разными районами области.
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