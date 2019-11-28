Киев, , 15:53 — REGNUM Венгрия будет и дальше блокировать проведение совета Украина — НАТО, заявил 28 ноября посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто в интервью изданию «Главком».

"Хочу подчеркнуть, что Венгрия не блокирует процесс интеграции Украины в НАТО. Мы блокируем только один форум, это политический уровень — Совет Украина — НАТО. И будем блокировать дальше…» — рассказал он.

Венгрия недовольна действующим на Украине законом об образовании, который нарушает права венгров, проживающих в Закарпатье.

«Мы считаем НАТО не только военной организацией. Если ты хочешь стать членом НАТО, у тебя должны быть обязательства соблюдать права человека», — добавил посол.

Чиновник подчеркнул, что между Венгрией и Украиной пока не складывается конструктивный диалог, поскольку на юридические аргументы Венгрии Украина отвечает политическими лозунгами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты областного совета Закарпатской области Украины предложили создать в области Венгерский район. Это не позволит разделить венгерские поселения между четырьмя разными районами области.

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