Москва, , 15:30 — REGNUM Тот кризис, который наступил в отношениях Турции с другими государствами — членами НАТО, это не сиюминутные разборки, а полноценный кризис, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Анкара отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши.

«Мы должны понимать, что это очень серьёзно. Тот кризис, который есть в отношениях Турции и НАТО, это не сиюминутные разборки. Это не эгоистические позиции тех или иных политиков. Это несовпадение национальных интересов, — сказал Шаповалов. — Турция сейчас и Турция 70 лет назад — это разные страны. И сейчас Турция обладает колоссальным потенциалом и влиянием в широком регионе. Прежде всего в регионе Ближнего и Среднего Востока».

При этом, как подчеркнул политолог, Анкара вполне осознаёт свои национальные интересы, которые совсем не совпадают с интересами европейских стран и стран Запада в целом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам генсека Йенса Столтенберга, отказ Турции поддержать план НАТО «по защите» от России стран Прибалтики не влияет на «волю и возможности» альянса защищать своих союзников.