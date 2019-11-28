Москва, 28 ноября 2019, 15:30 — REGNUM Тот кризис, который наступил в отношениях Турции с другими государствами — членами НАТО, это не сиюминутные разборки, а полноценный кризис, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Анкара отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши.
При этом, как подчеркнул политолог, Анкара вполне осознаёт свои национальные интересы, которые совсем не совпадают с интересами европейских стран и стран Запада в целом.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам генсека Йенса Столтенберга, отказ Турции поддержать план НАТО «по защите» от России стран Прибалтики не влияет на «волю и возможности» альянса защищать своих союзников.