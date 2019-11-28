Красногорск, , 15:30 — REGNUM Мособлдума подписала соглашение о сотрудничестве в сфере законодательства с заксобранием Калужской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 ноября в пресс-службе Мособлдумы.

Для Московской области соседний регион стал девятым по счету, с котором решено заключить подобное соглашение. В церемонии подписания приняли участие спикеры региональных парламентов Игорь Брынцалов и Виктор Бабурин. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, области нацелены на обмен опытом в сфере законодательного процесса и повышения качества нормативных правовых актов. В рамках соглашения планируется проведение совместных мероприятий и создание экспертных и рабочих групп.

«Общих вопросов у наших регионов очень много, один из важнейших — экология. Мы уже почерпнули опыт Московской областной думы по разработке законодательства в сфере борьбы с борщевиком — эта проблема актуальна и для Калужской области», — заявил Виктор Бабурин.