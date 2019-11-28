Нур-Султан, , 15:30 — REGNUM Судебная коллегия по уголовным делам Алма-Атинского городского суда сохранила казахстанское гражданство ученого-китаеведа Константина Сыроежкина, осужденного ранее за государственную измену на десять лет тюрьмы, сообщает 28 ноября издание Tengrinews. kz

Ученого также не буду принудительно выдворять за пределы Казахстана с установлением запрета на въезд на территорию республики. Отмечается, что в остальной части приговор суда первичной инстанции остался без изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Аты вынес решение о лишении Константина Сыроежкина гражданства Казахстана.

Ученый-китаевед был арестован в феврале 2019 года по подозрению в государственной измене. 7 октября он был приговорен к десяти годам лишения свободы. Позднее ученый согласился подать апелляционную жалобу.

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