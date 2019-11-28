Киев, , 15:30 — REGNUM К главе Верховной рады Украины нынешнего созыва, представителю партии «Слуга народа» Дмитрию Разумкову по состоянию на конец ноября 24% жителей страны относятся положительного и 16% — отрицательно.

Такие данные соцопроса опубликовал сегодня, 28 ноября, Киевский международный институт социологии (КМИС), передает корреспондент ИА REGNUM.

Опрос показал, что к парламенту в целом украинцы стали относиться хуже, причём рейтинг Рады значительно упал именно в ноябре. Сейчас работа парламента нравится 36% респондентов, а ещё в начале месяца таких было 45%. Кроме того, на 12% стало больше тех, кто её работу не одобряет — 52% вместо 40%.

В ходе опроса в телефонном режиме было опрошено 1500 человек, статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Рада нынешнего созыва сформирована по результатам досрочных парламентских выборов 21 июля и начала работу 29 августа. Монобольшинство в парламенте имеет фракция президента Зеленского «Слуга народа».