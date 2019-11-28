Анкара, , 15:32 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что НАТО должно решать проблемы всех своих союзников, об этом 28 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

«НАТО должно действовать таким образом, чтобы были удовлетворены интересы всех членов альянса», — отметил Чавушоглу, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Иракского Курдистана Масрура Барзани.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства имел ввиду, в первую очередь, помощь вооруженным силам Турции, осуществляющим агрессию против сирийских курдов.

«Сейчас в Турции 350 тыс. курдов, в Ираке свыше 250 тыс. сирийских курдов, все они не могут вернуться домой из-за деятельности Рабочей партии Курдистана (РПК)», — подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, официальной позицией Турции в ее военной компании против сирийских курдов является утверждение, что борьба ведется с террористическими группировками, связанными с РПК.

Курдские повстанцы сражаются на протяжении 30 лет с правительством Турции за право обладания собственной автономией, поэтому Анкара считает группировку террористической организацией.

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