Москва, , 15:34 — REGNUM Опубликованное на сайте WikiLeaks письмо, в котором раскритикован доклад миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об инциденте в сирийском городе Дума, подтверждает предвзятость выводов этой миссии. Об этом заявила 28 ноября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Публикация WikiLeaks является очередным очень весомым свидетельством, мягко говоря, предвзятости доклада миссии», — сказала Захарова.

Она добавила, что инцидент с докладом уже вызвал широкий международный резонанс. Москва рассчитывает, что эксперты миссии ОЗХО, расследовавшие эпизод в Думе, ответят на появившиеся к ним вопросы. До сих пор руководство Технического секретариата ОЗХО отказывалось обеспечить прямой контакт с экспертами, добавила она.

Захарова напомнила, что и Россия, и другие страны уже подвергали сомнению выводы миссии ОЗХО о произошедшем в Думе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на WikiLeaks были опубликованы документы, ставящие под сомнение выводы о применении в сирийской Думе в апреле 2018 года химического оружия.

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