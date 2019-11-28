Пекин, 28 ноября 2019, 15:24 — REGNUM Правительство Китая отвергло критику со стороны Франции и Германии по поводу ситуации в Гонконге и Синьцзяне, сообщает Le Figaro.
«Дела Синьцзяна являются исключительно внутренними делами Китая. Мы решительно против вмешательства какого-либо государства во внутренние дела нашей страны», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее призвал Пекин закрыть лагеря в Синьцзяне.
«Мы с большим вниманием следим за документами, переданными СМИ, о репрессивной системе, созданной в этом регионе», — отметил глава МИД Франции.
Что касается Гонконга, Жан-Ив Ле Дриан заявил, что результаты выборов «нанесли удар пекинским властям».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция призвала Китай прекратить «произвольные массовые задержания» в Синьцзяне.
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