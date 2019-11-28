Москва, , 15:24 — REGNUM Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть вопрос о сокращении числа надзорных органов в стране.

«Очень много надзорных органов и, может быть, нам одновременно с регуляторной гильотиной посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества», — сказал он в ходе заседания правительства РФ.

Силуанов добавил, что это вписывается в те решения, которые были приняты по оптимизации численности государственных служащих.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по реализации механизма «регуляторной гильотины», разработанного во исполнение поручения президента России по реализации послания Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года.

Так, дорожной картой предусматривается подготовка закона о контрольно-надзорной деятельности, структуры регулирования для каждого вида контроля или сферы общественных отношений, а также систематизация и актуализация обязательных требований.

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