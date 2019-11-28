Исламабад, , 15:17 — REGNUM Верховный суд Пакистана продлил полномочия главы армии Камара Джаведа Баджва сроком на шесть месяцев, об этом 28 ноября сообщает Reuters.

«Мы оставляем этот вопрос на рассмотрение парламента, который должен принять соответствующий закон», — заявил верховный судья Асиф Саид Хоса, вынося свой вердикт.

Теперь у законодательного органа Пакистана есть полгода на то, чтобы определить сроки полномочий главы армии.

Напомним, 26 ноября верховный суд Пакистана постановил отложить продление полномочий главы армии, потребовав у правительства страны обоснования данного решения.

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