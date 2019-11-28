Москва, , 15:14 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон могут провести встречу «на полях» «Нормандского саммита», чтобы обсудить ситуацию с неразмещением ракет средней и малой дальности на территории Европы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такая встреча не исключена, однако повестка переговоров может оказаться гораздо насыщеннее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кремль подтвердил информацию об ответе Эммануэля Макрона на послание Владимира Путина касательно неразмещения РСМД в Европе.