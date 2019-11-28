Москва, , 15:14 — REGNUM Мнение о том, что экономика СССР могла бы сегодня быть сравнимой с китайской, похоже, выражает официальную точку зрения властей Китая. Однако большой вопрос вызывает утверждение, что ВВП Советского Союза на момент распада составлял 70% от ВВП США ($778,4 млрд), заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя высказывание экспертов китайского издания о мощи СССР.

«Во-первых, в долларовом эквиваленте ВВП в Советском Союзе тогда не рассчитывался, и даже само понятие ВВП в советской экономике отсутствовало. А курс рубля по отношению к доллару вряд ли можно было назвать объективным по причине отсутствия в стране валютного рынка.

Более поздние оценки советского ВВП, сделанные уже в наши дни, приводят к выводу, что по размеру ВВП на душу населения Советский Союз на момент распада затормозился примерно на уровне Мексики, а его темпы роста не были сравнимы с огромными темпами роста в те годы ВВП на душу населения у Японии и «азиатских тигров» — Малайзии, Сингапура и Тайваня.

Кроме того, стоит заметить, что после 1983 года ВВП у Советского Союза, достигнув уровня почти в $1 трлн, непрерывно падал, и к 1991 году достиг минимума, опустившись примерно до уровня 1977 года, в то время как экономика Китая стремительно шла вперёд, да и «азиатские тигры» не отставали.

Конечно, более 60% ВВП Советского Союза обеспечивала РСФСР, чьим преемником в конечном счёте и стала современная Российская Федерация, при этом 17% приходилось на Украину и ещё 7% на Казахстан. Создание Евразийского Союза отчасти может помочь и России, и другим евразийским странам, входящим в него, восстановить положительные стороны советского наследия.

В то же время сегодня в Китае слишком переоценивают экономическую мощь Советского Союза, который, в конечном счёте, как и современная Россия фактически зависел от цен на нефть, а экономика потребления в СССР, как известно, сильно хромала, население стояло в многочасовых очередях за произведёнными в Польше и Румынии колготками и кроссовками, импортные джинсы в те далёкие советские времена считались чуть ли не парадной одеждой.

Чтобы приобрести мебель, не говоря уже о легковом автомобиле, советской семье нужно было нередко ждать годами, когда очередь подойдёт. Я не говорю уже о том, что в народе мерилом благосостояния человека была чаще всего доступность финской сырокопчёной колбасы, а про «колбасные» электрички из Москвы в ближайшие города рассказывали анекдоты.

Сегодня иногда страшно представить, в каких условиях люди жили тогда. Поэтому статья китайского автора, хотя и в неприкрытой форме выражает тоску сегодняшнего руководства Коммунистической партии Китая о том, что Россия — это не СССР, но в целом похожа на фантастику.

Советский Союз, сумевший запустить первый спутник и создать мощнейшую космическую программу и ядерное оружие, был обречён на развал в силу многих причин, в том числе, из-за внутренних экономических трудностей и неспособности руководства позднего СССР провести реформы по китайскому образцу.

Подобие китайской модели в СССР было бы возможным, если бы так называемые «реформы Косыгина» 60-х годов прошлого века были бы доведены до конца, ну и так же было не поздно реформироваться в конце 70-х годов, когда реформы начались уже в Китае.

Однако история не имеет условного наклонения, произошло то, что произошло. Нужно также понимать, что Китай не столько ностальгирует по распавшемуся СССР, сколько сожалеет, что у его главного экономического и политического США исчез более мощный противник, чем сегодняшняя Россия», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты китайского издания Fenghuang wang считают, что Советский Союз при условии его существовании в наше время обладал бы мощью, сопоставимой с той, что есть у США.

Читайте также: Китайские СМИ оценили вероятную мощь современного СССР