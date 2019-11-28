Москва, 28 ноября 2019, 15:12 — REGNUM Членство Турции в НАТО — это базисный элемент турецкой внешней политики, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Балтики и Польши.
Напомним, как сообщалось ранее, согласно собственным источникам газеты Hürriyet Daily News, Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Балтики и Польши, так как в НАТО был заблокирован документ, авторы которого отказались признать сирийские курдские формирования «Силы народной самообороны» силой, угрожающей национальной безопасности Турции.