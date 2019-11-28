Москва, , 15:12 — REGNUM Членство Турции в НАТО — это базисный элемент турецкой внешней политики, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Балтики и Польши.

«Турция остаётся союзником всех стран НАТО. Более того, в ближайшее время членство Турции в НАТО сохранится, — сказал Шаповалов. — Это базисный элемент турецкой внешней политики. Турция — один из старейших членов НАТО. Поэтому накоплен большой инерционный пласт. Турецкие политические элиты несколько поколений жили в условиях членства их страны в НАТО. И эту систему сложно изменить. Более того, Турцию многое связывает с США и странами блока».

Напомним, как сообщалось ранее, согласно собственным источникам газеты Hürriyet Daily News, Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Балтики и Польши, так как в НАТО был заблокирован документ, авторы которого отказались признать сирийские курдские формирования «Силы народной самообороны» силой, угрожающей национальной безопасности Турции.