Киев, , 15:13 — REGNUM 53% жителей Украины уверены, что президент Украины Владимир Зеленский эффективнее своего предшественника Петра Порошенко, сказано в отчёте социологической группы «Рейтинг», опубликованном 28 ноября на сайте организации.

Обратного мнения придерживаются 15% опрошенных. 22% считают, что между политиками нет разницы.

В большей эффективности правительства Алексея Гончарука убеждены 27% респондентов, 30% считают, что новое правительство работает так же, как и старое, а 19% считают его менее эффективным по сравнению с правительством Владимира Гройсмана.

Украинские реформы должны быть постепенными, считают 43% опрошенных. 30% респондентов убеждены, что реформы должны быть быстрыми и радикальными, а 18% считают, что реформы следует остановить до момента стабилизации ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киевский международный институт социологии отметил ускоряющееся падение рейтинга поддержки Зеленского.

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