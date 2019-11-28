Москва, , 15:08 — REGNUM Соединенные Штаты должны поддержать процесс национального диалога, который зарождается в Венесуэле, заявила 28 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нужно просто помочь расширить круглый стол национального диалога и укрепить тем самым нарождающийся процесс мирного внутриполитического урегулирования силами самих венесуэльцев», — сказала Захарова на брифинге в Москве.

По ее словам, Москва «однозначно к этому стремится, теперь вопрос в Соединенных Штатах Америки».

Напомним, ранее Захарова заявила, что правительство Венесуэлы ведет диалог с конструктивной оппозицией, что является реальным шагом на пути вывода страны из сложившегося политического кризиса.

По ее словам, пока радикальная часть оппозиции в Венесуэле пытается «раскачать уличную активность», власти страны ведут диалог с теми, кто занимает конструктивную позицию.

Напомним, политический кризис в Венесуэле в 2019 году обострился после того, как спикер ранее отмененной решением президента Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо после инаугурации Николаса Мадуро на второй президентский срок объявил себя исполняющим обязанности президента. Многие страны при этом решили признать самозванца в качестве официального лидера страны.

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