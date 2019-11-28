Ставрополь, , 15:11 — REGNUM Состав правительства Ставропольского края окончательно сформирован. Депутаты региональной думы утвердили две кандидатуры на должности первых заместителей председателя правительства, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе главы региона.

Напомним, правительство Ставрополья сложило полномочия 27 сентября — после инаугурации вновь избранного губернатора края Владимира Владимирова. При этом главы министерств и ведомств региона, а также их заместители не были отправлены в отставку, поскольку работают в рамках контрактов сроком на один год.

Вместе с тем, в соответствии с краевым законодательством, назначения на пост первого заместителя председателя правительства проводятся по согласованию с краевой думой.

Сегодня на заседании парламента Ставрополья депутаты единогласно поддержали решение губернатора о назначении на посты первых заместителей председателя правительства региона Николая Великданя и Ивана Ковалева. До инаугурации губернатора они занимали эти же должности.

Как сообщало ИА REGNUM, заместителей председателя правительства Ставрополья глава региона назначил в конце октября. Ими стали Вячеслав Гладков, Лариса Калинченко, Николай Афанасов, Александр Бойков, Александр Золотарев, Роман Петрашов и Юрий Скворцов. Все они ранее также входили в состав правительства.

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