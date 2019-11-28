Киев, , 15:03 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины подготовил пять различных сценариев реинтеграции Донбасса, заявил во время конференции 28 ноября секретарь органа Алексей Данилов.

Чиновник подчеркнул, что СНБО «тщательно изучает ситуацию на временно оккупированных территориях».

Данилов не сообщил никаких подробностей, однако уточнил, что все сценарии — в пользу Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что первым шагом в реинтеграции Донбасса должно стать улучшение условий пересечения контрольных пунктов на линии разграничения.

«Чем человечнее мы будем относиться к людям, пересекающим КПВВ, чем лучше условия мы будем для них создавать, тем мы выше поднимем реноме своей страны», — объяснил он.

27 ноября в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, призванный урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

В СНБО заявляли, что ведомство занято разработкой т. н. «Национальной платформы примирения и единства», которая должна помочь реинтегрировать Донбасс. В ведомстве подчеркивали, что к работе привлечены иностранные специалисты, у которых есть практический опыт прекращения военных конфликтов, — «Боснии, Ирландии и других стран, которые сталкивались с подобными проблемами».