Москва, , 12:15 — REGNUM Освоение Россией арктических просторов получило в этом году новый импульс. О том, как продвигается принятие пакета законов, которые определят основные векторы развития арктической зоны РФ до 2035 года, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Валентин Юшкевич.

Александр Крутиков Minvr.ru

Законы должны регулировать нечто актуально имеющееся, именно поэтому так важно было заявление замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова о завершении создания плана мероприятий по развитию Северного морского пути. Противоречий между планами Министерства и ответственного за развитие СМП Росатома не возникло, что не может не радовать. Теперь яснее видится цель Росатома, заявившего о своих планах войти в число 15 крупнейших морских перевозчиков в мире.

Правда, для достижения этой цели еще предстоит потратить около 7 млрд долларов, но развитие СМП как перспективного пути между Европой и Азией со временем оправдает затраты и издержки. Да, российская Арктика привычно считается кладовой углеводородов, но и кроме них она богата ценнейшими полезными ископаемыми. Так, например, у РФ вполне есть шанс занять первое место в мире по производство металлов платиновой группы, и даже туризм в северных широтах — как морской, так и наземный — начинает приносить всё большую прибыль. Как проявляет себя инициатива северных регионов перед открывающимися для них широкими возможностями?

Читайте статью Валентина Юшкевича «В Арктике считают миллиардами: Росатом, Якутия, Ямал».