Рига, , 14:55 — REGNUM Сегодня, 28 ноября, у Сейма Латвии второй раз за текущий месяц прошёл пикет. Так, медики с родителями продолжили борьбу за свои права, пишет портал NRA.

По данным журналистов, акция протеста у здания парламента собрала 500 человек и прошла без инцидентов. Организаторы, правда, рассчитывали на большее число участников.

Представители Профсоюза медиков по-прежнему требовали отставки министра здравоохранения страны Илзе Винкеле. Министр к пикетирующим не вышла.

Отметим, что в 2020 году на 1,92 млн жителей Латвии придётся на 1,2 млрд евро «медицинских услуг», или 636,8 евро на одного жителя в год. Это в два раза меньше, чем в соседней Эстонии и более чем в три раза меньше, чем в Словакии, где эта цифра равна 2173 евро.