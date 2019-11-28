Симферополь, , 14:53 — REGNUM Исполняющая обязанности министра образования, науки и молодёжи Крыма Наталья Гончарова официально отправлена в отставку. Соответствующий указ главы республики опубликовали 28 ноября на официальном сайте правительства РК.

«Принять отставку Гончаровой Натальи Георгиевны по собственному желанию и освободить её от государственной должности РК — министра образования, науки и молодежи РК 27 ноября 2019 года согласно поданному заявлению», — сказано в тексте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в правительстве Крыма сообщили, что Наталья Гончарова решили, занимавшая пост министра образования с декабря 2012 года, решила уволиться по собственному желанию. На её место претендует директор Симферопольской академической гимназии Валентина Лаврик.

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