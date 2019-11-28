Бишкек, , 14:50 — REGNUM Несмотря на то, что в 2018 году правительство увеличило бюджет таможенной службы Киргизии на 500 млн сомов (458 млн рублей), ведомство по итогам трех кварталов 2019 года не смогло выполнить план по сбору платежей. Об этом заявил депутат Алтынбек Жунус уулу на заседании республиканского парламента, передает «K-news».

По словам народного избранника, в этот период выпадение таможенных сборов составило 4 млрд 580 млн сомов (4 млрд 194 млн рублей).

Парламентарий отметил, что руководству таможни необходимо активнее предпринимать более эффективные меры по борьбе и профилактике контрабанды за счет автоматизации и фискализации налоговых и таможенных процедур.

В ответ на это председатель таможенной службы Алтынбек Торутаев сообщил, что подчиненное ему ведомство не смогло выполнить прогнозные показатели по сбору таможенных платежей из-за падения на 10% поставок зарубежных товаров в Киргизию.

Чиновник подчеркнул, что, в частности, объем импорта из Китая в этот период снизился сразу на 12%.