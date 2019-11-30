Москва, , 11:09 — REGNUM Успешное продвижение российских систем на мировой оружейный рынок заставляет конкурентов задумываться о возможных способах потеснить «излишне эффективное» российское оружие. О том, какие приемы пытаются использовать для дискредитации российских ЗРК С-400, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

ЗРС С-400 Mil.ru

Одной из задач международных учений на авиабазе Увда в Израиле была имитация прорыва рубежа ПВО С-400 представителями израильских, американских, греческих, итальянских и немецких ВВС. Правда, сами российские комплексы С-400 в данных учениях по понятной причине отсутствовали, так что их роль доверили выполнять батарее ЗРК MIM-104 Patriot. В налёте на воображаемую российскую технику участвовали как новейшие F-35i «Адир», так и более ранее модели. По результатам учений все договорились считать рубеж отсутствовавших С-400 «преодоленным».

Проблема только в одном: что ЗРК Patriot существенно отличается от российской С-400, причем в худшую сторону, и стандартные методы преодоления рубежа ЗРК с российской системой не работают. Чем же еще С-400 настолько отличается от своих конкурентов? Начать хотя бы с того, что дальность перехвата у С-400 — не менее 400 км, в отличие от 100 у Patriot, а нижний предел уничтожения цели составляет 5 метров против 60 «патриотовских». И это далеко не всё.

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «С-400 рвет ВВС США как Тузик рекламный фантик».