Киев, , 14:49 — REGNUM К главе правительства Украины Алексею Гончаруку в конце ноября положительно отнеслись 11% населения страны, отрицательно — 25% опрошенных.

О результатах соцопроса, обнародованных сегодня, 28 ноября, Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает корреспондент ИА REGNUM.

Социологи отмечают, что 36% участников опроса ответили, что вообще не знают, кто такой Гончарук, и это ещё успех для премьера Украины — в сентябре такой ответ дали 49% респондентов.

Опрос показал, что оценка работы правительства Гончарука в сравнении с началом ноября ухудшилась: одобряют его работу 37% (в начале месяца было 44%), не одобряют 48% (в начале месяца было 37%).

«Гончарук — это виртуальный назначенец, за которого персонально никто не голосовал. Фунт и бродяга, который после свалит… Это же касается и всего персонального состава кабмина. Проходимцы с повадками иностранных агентов», — прокомментировал данные опроса политолог Игорь Лесев.

КМИС уточняет — опрос проведён путём телефонных звонков с 22 по 25 ноября случайным абонентам украинских операторов. Выборка репрезентативна для взрослого населения, всего было опрошено 1500 человек, статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

ИА REGNUM напоминает, что Алексей Гончарук был назначен премьер-министром Украины 3 месяца назад — 29 августа.