Одесса, Украина, , 14:50 — REGNUM Корвет ВМС Франции F796 Commandant Birot зашёл в порт Одессы, сообщила 28 ноября пресс-служба порта.

«Корабль НАТО F796 Commandant Birot находится в Чёрном море с 22 ноября. За это время посетил порт Батуми в рамках военного сотрудничества между Грузией и НАТО», — сказано в сообщении.

В пресс-службе порта отметили, что это 28-й визит военных кораблей нечерноморских стран НАТО в Чёрное море.

Корабль пробудет на Украине до 1 декабря. Программой визита предусмотрены встречи с представителями ВМС Украины с участием посла Франции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в порт Одессы заходила группа из четырёх тральщиков НАТО.

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