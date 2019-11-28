Одесса, Украина, 28 ноября 2019, 14:50 — REGNUM Корвет ВМС Франции F796 Commandant Birot зашёл в порт Одессы, сообщила 28 ноября пресс-служба порта.
В пресс-службе порта отметили, что это 28-й визит военных кораблей нечерноморских стран НАТО в Чёрное море.
Корабль пробудет на Украине до 1 декабря. Программой визита предусмотрены встречи с представителями ВМС Украины с участием посла Франции на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в порт Одессы заходила группа из четырёх тральщиков НАТО.
Читайте также: Группа кораблей НАТО покинула порт Одессы — СМИ