Москва, , 14:49 — REGNUM Французский президент Эммануэль Макрон действительно ответил на письмо президента РФ Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Это подтвердил журналистам 28 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что ответ Макрона не содержит деталей. Однако глава Франции сообщил, что разделяет озабоченность России и готов к диалогу в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Путин предложил ввести мораторий на развертывание РСМД в европейских странах и других регионах мира, инициативу он изложил в письме главам некоторых государств, включая НАТО.

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