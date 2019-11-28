Москва, , 14:42 — REGNUM Вопрос «насколько сильным был бы современный СССР» — не столь прост, как кажется. С большой вероятностью, если бы СССР сохранился, у власти ещё долгое время находился бы Горбачёв, может быть, даже по сегодняшний день, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя высказывание экспертов китайского издания о мощи СССР.

«А Горбачев прекрасно продемонстрировал, как принятыми из благих пожеланий неверными решениями можно довести до коллапса даже стабильную и мощную державу. О тех действиях, которыми ему удалось достичь такого эффекта, можно написать не одну книгу.

Практически каждое из решений, как в экономической, так и во внешней политике, влекло за собой негативные последствия, как будто кто-то специально разработал для Горбачёва программу разрушительных мер. Видимо кто-то гораздо более умный и гораздо лучше знающий, как устроен СССР.

При этом система проявила неспособность убрать от рычагов власти настолько неэффективного правителя — даже по сравнению с СССР 60-х, который смог-таки сместить Хрущёва с его деструктивными решениями, поздний СССР оказался несостоятелен.

Главной проблемой было расхождение задач и устройства государства с интересами элит, которые кинулись активно разрушать страну. Так что ситуация сейчас могла бы быть даже ещё хуже, чем сейчас», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты китайского издания Fenghuang wang считают, что Советский Союз при условии его существования в наше время обладал бы мощью, сопоставимой с той, что есть у США.

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