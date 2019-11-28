Нур-Султан, , 14:41 — REGNUM Из Ирака в Казахстан эвакуировали 14 детей, которые находились в тюрьме вместе со своими осужденными материями, сообщили 28 ноября в министерстве иностранных дел республики.

Гуманитарная акция завершилась 27 ноября 2019 года. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что операция была проведена по просьбе матерей и родственников детей в тесном сотрудничестве с государственными органами.

Отмечается, что дети будут переданы своим родственникам после завершения процесса оформления документов и прохождения реабилитации.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что в рамках спецоперации «Жусан» в Казахстане из зон боевых действий удалось вернуть 600 человек, в том числе 406 детей.

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