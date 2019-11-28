Сеул, , 14:38 — REGNUM 28 ноября в Сеуле состоялась встреча министров обороны Южной Кореи и Венгрии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

По их словам, Чон Гён Ду и Тибор Бенко обменялись мнениями о ситуации в Северо-Восточной Азии, Европе и на Корейском полуострове, а также обсудили перспективы укрепления сотрудничества в сфере обороны.

В рамках встречи министр обороны Южной Кореи упомянул инцидент на реке Дунай, в результате которого затонул прогулочный катер с 33 пассажирами на борту, а также поблагодарил венгерское правительство и народ страны за поддержку и оказание помощи.

По завершению встречи представители двух стран подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого стороны будут обмениваться информацией и опытом, проводить консультации по вопросам оборонной политики, укреплять сотрудничество в сфере военных технологий, образования и военной подготовки.