Каир, , 14:27 — REGNUM Сотрудники ООН опубликовали доклад, в котором потребовали провести независимое расследование обстоятельств смерти бывшего президента Египта Мохаммеда Мурси, об этом 28 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

В отчете, опубликованном по просьбе семьи Мурси, были рассмотрены обстоятельства ареста и последующего судебного преследования бывшего главы государства, а также его смерть во время слушаний в зале суда.

Как передавало ИА REGNUM, Мохаммед Мурси пришел к власти во время так называемой «Арабской весны» в Египте, он был членом группировки «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В 2013 году он был свергнут военными страны и заключен под стражу, во время одного из заседаний суда он потерял сознание и скончался.

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