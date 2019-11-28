Киев, 28 ноября 2019, 14:22 — REGNUM В киевском аэропорту «Борисполь» пограничники не пустили на территорию Украины российского актёра театра и кино Николая Иванова, сообщила 28 ноября пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
В ГПСУ отметили, что актёр хотел принять участие в кастинге сериала. Теперь ему запрещён въезд на Украину в течение ближайших трёх лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пограничники закрыли въезд российской актрисе Маргарите Аброськиной, поскольку она также посещала Крым.
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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после госпереворота в Киеве. Население полуострова поддержало воссоединение с Россией на референдуме, однако украинские власти продолжают считать Крым своей территорией и закрывают въезд всем, кто ездил на полуостров «незаконно», то есть не через территорию Украины.