Ашхабад, 28 ноября 2019, 14:17 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в Ташкент с двухдневным рабочим визитом, сообщает 28 ноября государственное информационное агентство Туркмении.
Отмечается, что глава государства планирует принять участие во второй консультативной встрече президентов Туркестана. Бердымухамедова в аэропорту встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
28 ноября туркменский лидер планирует провести переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Напомним, 22 ноября в администрации президента Узбекистана сообщили, что Гурбангулы Бердымухамедов прибудет в Ташкент 28 ноября. Планируется, что главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.
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