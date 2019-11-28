Анкара, , 14:15 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто находится с рабочим визитом в Турции, сообщает Detik.

Издание отмечает, что Прабово Субианто обсудил сотрудничество в области обороны с соответствующими должностными лицами.

«Министр обороны отправился в Анкару, чтобы провести двусторонние переговоры о сотрудничестве в области обороны с министром обороны Турции», — заявил журналистам представитель специального штаба министерства обороны по связям с общественностью Данил Анзар Симанжунтак.

По его словам, военное сотрудничество с Турцией является очень стратегическим, учитывая, что оборонная промышленность Турции быстро растет, особенно это касается военных кораблей и подводных лодок. Кроме того, Турция имеет долгую военную историю как сильная в военном отношении страна со времен Османской империи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии встретился с министром обороны США Марком Эспером в кулуарах встречи министров обороны стран АСЕАН в Бангкоке.

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