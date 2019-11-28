Бишкек, , 14:14 — REGNUM Ситуация, связанная с обеспечением безопасности в мире, остается напряженной. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 ноября, на расширенном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам киргизстанского лидера, это напрямую связано с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также с неясными перспективами Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Это вносит неопределенность в существующие механизмы контроля над вооружениями. Это может повлечь за собой начало новой международной напряженности», — подчеркнул он.

Также Сооронбай Жээнбеков отметил, что Киргизия полностью поддерживает усилия России, направленные на обеспечение стабильности и безопасности не только в регионе, но и во всем мире.