Тбилиси, , 14:13 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили считает, что ничего драматичного в стране сегодня не происходит. Об этом он заявил в интервью телекомпании «Имеди» в передаче «SWOP-анализ» 27 ноября вечером.

По словам Иванишвили, протекающие в стране процессы нанесли серьезный урон его партии, так как единая команда потеряла за эти дни многих ценных для нее членов. Как известно, от правящей команды отмежевались мажоритарии, которые отказались поддерживать переход на пропорциональную систему выборов парламента с 2020 года.

«Конечно, мы молодая партия, но посмотрите на западные развитые страны. Часто случается и там, что правящая партия дает обещание и не выполняет его. Ничего драматичного не случилось, если оценивать прагматично. И тем более, не случилось ничего равноценного тому, чтобы оппозиция выходила на улицы, обвиняла нас в том, что мы совершили нечто ужасное, и требовала справедливых выборов. Они же 9 лет были у власти, и что же, все время несправедливо проводили выборы?» — отметил Бидзина Иванишвили.

Как известно, акции протеста в Грузии начались из-за того, что парламент Грузии 14 ноября не смог утвердить очередные поправки в Конституцию, вводившие с 2020 года пропорциональные выборы парламента. С этой инициативой выступил Бидзина Иванишвили, но в процессе обсуждения соответствующих поправок в Конституцию протест выразили мажоритарные депутаты, в результате чего при голосовании законопроекта парламентскому большинству не удалось набрать необходимое для принятия конституционных изменения количество голосов.