Москва, , 14:15 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Баку с официальным визитом 2−3 декабря 2019 года. Об этом 28 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сообщается, что Лавров в ходе своего визита в Баку встретится с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой министерства иностранных дел страны Эльмаром Мамедъяровым.

По ее словам, во время визита стороны обсудят вопросы двусторонних политико-экономических и культурных отношений. Кроме того, на этой встрече может быть подписан план консультаций МИД обеих стран на 2020 год.

«Поступательное развитие российско-азербайджанского партнёрства во многом обеспечивается интенсивным политическим диалогом на высшем и высоком уровнях», — отметила Захарова.

Напомним, 21 ноября нынешнего года премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибаном Алиевым.

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