Москва, , 14:09 — REGNUM Российский МИД считает недопустимой политизацию вопроса о претензиях к РФ Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова 28 ноября на брифинге.

«Мы исходим из недопустимости политизации этого вопроса, а мы ее наблюдаем на протяжении многих лет», — сказала Захарова.

По её словам, против России действует лобби, желающее под любыми предлогами вытеснить российских спортсменов из настоящего мирового спорта. Существует спайка этого лобби с международным мировым информационным пространством, она очевидна, добавила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Комитет по соответствию WADA выпустил рекомендации в отношении РФ, касающиеся ограничений участия в мировых турнирах.

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