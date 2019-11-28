Тбилиси, , 14:08 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявляет, что очень переживает сам лично, что не смог выполнить данное народу обещание, а именно, не сумел убедить всю команду в том, что Грузия с 2020 года должна перейти на пропорциональную систему выборов парламента.

Об этом Иванишвили заявил в передаче «SWOT-анализ» в вечернем эфире телекомпании Имеди 27 ноября. Он напомнил, что с инициативой введения пропорциональных выборов с 2020 года, а не с 2024 года, как это предусмотрено действующей Конституцией, он выступил в сложные для страны дни, после событий 20−21 июня.

«Мы сделали это заявление, если я не ошибаюсь, 24 ноября. Отношение мажоритариев в команде было известно с самого начала. Еще тогда, когда мы принимали новую Конституцию, где записан переход на пропорциональную систему с 2024 года, их отношение было известно. Но тогда мы сумели достичь консенсуса, мажоритарии поддержали нас. Но сейчас нам очень жаль, что мы наше обещание выполнить не сумели», — заявил Иванишвили.

По его словам, он «очень бережно относится к собственным словам, как любой ответственный политик или человек, и как ответственный человек переживает, что не может выполнить обещанного».

Как известно, акции протеста в Грузии начались из-за того, что парламент Грузии 14 ноября не смог утвердить очередные поправки в Конституцию, вводившие с 2020 года пропорциональные выборы парламента. С этой инициативой выступил Бидзина Иванишвили, но в процессе обсуждения соответствующих поправок в Конституцию протест выразили мажоритарные депутаты, в результате чего при голосовании законопроекта парламентскому большинству не удалось набрать необходимое для принятия конституционных изменения количество голосов.