Иерусалим, , 14:11 — REGNUM Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обратилась в Верховный суд Израиля с просьбой пересмотреть решение о депортации правозащитника Омара Шакира, об этом 28 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Активист, обвиняемый в поддержке направленного на бойкот Израиля движения, был выслан из страны 25 ноября

«Это официально: Израиль депортировал меня по причине моей борьбы за права человека», — подчеркнул в комментарии изданию Шакир.

Правозащитник настаивает на том, что решение о лишении его вида на жительство, имеет политическую окраску и он будет его оспаривать в установленном законом порядке.

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