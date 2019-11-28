Сеул, , 14:09 — REGNUM На следующей неделе состоится встреча глав МИД Южной Кореи и Китая. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, министр иностранных дел Китая Ван И посетит в Южную Корею по приглашению южнокорейской коллеги Кан Гён Хва в период с 4 по 5 декабря.

Предполагается, что представители двух стран обсудят ряд региональных и международных вопросов, включая двусторонние отношения, ситуацию на Корейском полуострове, визит Си Цзиньпина в Южную Корею и трехсторонний саммит Южной Кореи, Китая и Японии, который состоится в декабре текущего года.

В МИД Южной Кореи предполагают, что 5 декабря также может состояться встреча главы МИД Китая и президента Южной Кореи.