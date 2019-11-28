Чебоксары, , 14:06 — REGNUM Телеграмм-каналы распространили информацию о том, что глава минприроды Чувашии Иван Исаев якобы подал заявление о возмещении зарплаты за четыре года. Однако вице-премьер — министр финансов республики Светлана Енилина оказалась не в курсе, что возвращенный после четырёхлетнего преследования и оправданный судом министр будет претендовать на возмещение средств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 28 ноября, на сессии Госсовета при обсуждении бюджетных вопросов.

Отвечая на вопрос главы фракции «Справедливой России» Игоря Молякова, глава минфина заявила:

«Вы, конечно, должны были спросить у самого министра, планирует ли он получить компенсацию или нет. Но в рассматриваемом проекте закона и законе на 2020−2022 годы никаких компенсационных выплат не предусмотрено».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2019 года на место министра природных ресурсов глава Чувашии Михаил Игнатьев вернул Ивана Исаева, который ранее был фигурантом уголовного дела, хотя затем суд отменил преследование. До этого Исаев проработал министром 4,5 года, и был освобождён от должности в апреле 2015 года.

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Отметим, по последней декларации Исаева на посту министра (по итогам 2013 года) его доход по основному месту составил 1 660 026,16 рублей. По простым арифметическим подсчётам, с учётом упущенного периода (4,5 года) выходит около 7,5 млн рублей.

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