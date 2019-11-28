Москва, , 14:00 — REGNUM Россия могла бы давно достичь безвизового режима со многими странами Европы, если бы не образование Евросоюза, который продвигает прежде всего интересы Германии. Об этом заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии МосГУ Николай Платошкин в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Половина стран тогда выступала за безвиз: и Испания, и Италия, а Германия и три скандинавских страны говорили, что против. Из-за этого что вы хотите? Чтобы у нас из-за Евросоюза вообще не было безвизового режима или чтобы с половиной Европы, которая хочет этого было, а с другой половиной — нет? Что нам выгоднее в итоге» — заявил Платошкин.