Бишкек, , 13:57 — REGNUM Россия намерена оказывать активную поддержку расширению списка стран-партнеров Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин на проходящем в столице Киргизии саммите ОДКБ, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы государства, в 2018 году Россия ратифицировала пакет документов, позволяющих предоставить другим государствам статус наблюдателя или партнера ОДКБ.

«После того как документы ратифицируют все участники ОДКБ, можно будет вести переговоры со странами, выражающими заинтересованность и готовность к установлению тесных контактов с Организацией», — подчеркнул российский лидер.