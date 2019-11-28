Токио, 28 ноября 2019, 13:56 — REGNUM Власти Японии выразили протест КНДР в связи с новым ракетным запуском Пхеньяна, сообщает 28 ноября агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском МИД.
Отмечается, что протест был заявлен Токио по дипломатическим каналам через посольство Японии в Пекине.
Напомним, ранее Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи сообщило, что 28 ноября КНДР запустила два «неопознанных снаряда» в сторону Японского моря.
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