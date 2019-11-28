Янгон, Мьянма, , 13:53 — REGNUM Индонезийский текстиль показали на традиционном показе мод, который состоялся в Янгоне, Мьянма, 27 ноября 2019 года, сообщает Antara.

«Как и в Мьянме, Индонезия состоит из различных племен, и у каждого есть свои мотивы и способы их создания», — заявил посол Иза Фадри.

Мероприятие было проведено в рамках празднования 70-летия установления дипломатических отношений между Индонезией и Мьянмой, цель которого — приблизить людей обеих стран к моде.

«Мы надеемся, что через показы мод Индонезия всегда будет в сердцах и умах жителей Мьянмы, поэтому все больше и больше людей будут заинтересованы в посещении Индонезии, а возможности для сотрудничества будут шире», — посол Иза Фадри.

Текстильная и швейная промышленность является производственным сектором, который продемонстрировал наибольший рост в 2019 году, составив 15% или превысил рост национальной экономики на 5% за тот же период.

Напомним, министерство промышленности нацелено на экспорт текстильной и швейной продукции до 15 млрд долларов США в 2019 году.