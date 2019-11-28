Москва, , 13:52 — REGNUM Евросоюз является заведомо неравноправным объединением стран, которое приводит к увеличивающемуся разрыву между богатыми и бедными странами Европы. Об этом заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии МосГУ Николай Платошкин в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Это враньё надо кончать: разрыв между богатыми и бедными растёт в Евросоюзе, а не падает. Это свист! Со всех стран они же уехали все туда. Ну если в вашей стране растёт благосостояние, вы что, соберёте монадки и свалите оттуда?» — заявил Платошкин.

«Советский Союз вкладывал в республики, чтобы выровнять уровень развития. Они действительно развивались опережающими темпами. А эти живут там 30 лет и прогноз Евросоюза — болгарское население через пять лет сократится на треть!» — указал он.