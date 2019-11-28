Ташкент, , 13:44 — REGNUM Сборная Узбекистана по футболу осталась на 85 месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленный рейтинг федерации опубликован 28 ноября на официальном сайте.

Среди стран Азии сборная Узбекистана заняла 11-ю строчку. Сильнейшими командами стали Япония, Иран, Южная Корея, Австралия и Катар. Первое место занимает Бельгия, второе — Франция, третье — Бразилия.

Отметим, сборная России в обновленном рейтинге ФИФА опустилась на 38-е место. Ранее российские футболисты удерживали 37-ю строчку. Украина заняла 24-е место, опустившись на две позиции, Белоруссия — 87-е место.

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