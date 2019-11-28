Кемерово, 28 ноября 2019, 13:53 — REGNUM Руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов предлагает не торопиться ругать власти Кемерова за новогоднюю ёлку за 18 млн рублей, а подождать, когда они улетят на ней в космос.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемерово установили новогоднюю ёлку, стоимость которой 18 млн рублей — это втрое дороже Кремлёвской ёлки.
Мэр города Илья Середюк объяснил, что при выборе власти «исходили из того, что она должна отвечать современным требованиям и не позволили себе приобрести ёлку вчерашнего поколения».
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