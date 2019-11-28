Кемерово, , 13:53 — REGNUM Руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов предлагает не торопиться ругать власти Кемерова за новогоднюю ёлку за 18 млн рублей, а подождать, когда они улетят на ней в космос.

Ростислав Антонов «Вот все ругают кемеровские власти, а давайте задумаемся, вот что такое 18 млн рублей? Много это или мало за ёлку нового поколения? Для начала ведь нужно понять, какими тактико-техническими характеристиками обладает это устройство. При этом, согласно информации американской компании Virgin Galactic, примерно столько стоит суборбитальный полёт в космос. Совпадение? Вряд ли. А теперь зададимся простым вопросом, жаль нам народных денег на запуск мэра Кемерова в суборбитальное путешествие или нет? Полагаю, что ответ уже не столь однозначен и многие захотят его туда отправить. Так что, давайте не забегать вперёд, а подождём как высоко эта ёлочка взлетит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемерово установили новогоднюю ёлку, стоимость которой 18 млн рублей — это втрое дороже Кремлёвской ёлки.

Мэр города Илья Середюк объяснил, что при выборе власти «исходили из того, что она должна отвечать современным требованиям и не позволили себе приобрести ёлку вчерашнего поколения».

Читайте ранее в этом сюжете: И смех и слёзы: новогодняя ёлка Кемерова оказалась втрое дороже Кремлёвской