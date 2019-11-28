Москва, , 13:37 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен встретиться 29 ноября со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Николаем Младеновым. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Младенов 29 ноября будет находиться в Москве.

«Запланирована его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — сказала она.

Захарова добавила, что Лавров и Младенов обменяются мнениями о перспективах урегулирования арабо-израильского конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что в начале декабря планирует встретиться со специальным посланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

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