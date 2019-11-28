Москва, 28 ноября 2019, 13:39 — REGNUM Вместо того, чтобы вводить санкции против собственных коррупционеров, власти Украины решили поссориться с российскими археологами и журналистами. Так они отвлекают внимание собственного населения от творящегося в стране хаоса. Об этом 28 ноября заявил депутат Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия»), комментируя информацию о введении Украиной санкций против 131 юрлица за деятельность в Крыму.
Он напомнил, что объекты культурного наследия в Крыму после 2014 года как раз не разрушают, а восстанавливают.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее кабинет министров Украины ввёл санкции против лиц, которые якобы разрушают культурные объекты в Крыму, а также занимаются там теле‑ и радиовещанием. Также санкциям подверглись компании-поставщики материалов для ОПК России.