Москва, , 13:39 — REGNUM Вместо того, чтобы вводить санкции против собственных коррупционеров, власти Украины решили поссориться с российскими археологами и журналистами. Так они отвлекают внимание собственного населения от творящегося в стране хаоса. Об этом 28 ноября заявил депутат Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия»), комментируя информацию о введении Украиной санкций против 131 юрлица за деятельность в Крыму.

«Украина, вместо того, чтобы вводить санкции против собственных коррупционеров, на этот раз решила поссориться с российскими археологами и журналистами. Хотя самым смелым было, безусловно, введение санкций против крымских и федеральных предприятий, занимающихся поставками для оборонного комплекса РФ. Напоминает басню Крылова про слона и Моську», — отметил депутат.

Он напомнил, что объекты культурного наследия в Крыму после 2014 года как раз не разрушают, а восстанавливают.

«Восстанавливают всё то, что украинские власти за долгие годы умудрились довести до плачевного состояния. И теперь большинство из этих объектов является предметом гордости для крымчан, а не стыда, как это было раньше. По существу, очередные «санкции» являются ничем иным, как инфоповодом для Киева и отвлекают внимание населения от творящегося в стране хаоса», — подчеркнул Козенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кабинет министров Украины ввёл санкции против лиц, которые якобы разрушают культурные объекты в Крыму, а также занимаются там теле‑ и радиовещанием. Также санкциям подверглись компании-поставщики материалов для ОПК России.